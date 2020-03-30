Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Koruma Paketi"ni hayata geçirdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Koruma Paketi"ni hayata geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin iki ayaklı Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

30.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin iki ayaklı Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs nedeniyle başlatılan "Dayanışma İçin 6 Milyon Tek Yürek" bağış kampanyasına ilişkin yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle sokağa çıkamayan ve yeterli geliri bulunmayanların yanı sıra işi veya gelir olanaklarını kaybetme durumundaki esnaf ve işçilerin de ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Belediyenin imkanlarının seferber edildiğini ve Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladıklarını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle şimdilik iki ayaktan oluşan bir 'Ekonomik Koruma Paketi'ni bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak normal şartlarda 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz ancak içinde bulunduğumuz koşullarda bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli gıda yardımı yapacak şekilde tamamladık.

Bütün süreci bilimin yol göstericiliğinde, organize ve planlı bir biçimde yönetiyoruz. Bu gıda paketlerinin içerikleri 'beslenme uzmanları' tarafından belirlendi. Sağlıklı beslenme için gerekli olan tahıl, protein, karbonhidrat miktarları göz önünde bulundurularak paketlerin içeriği oluşturuldu."

"Vatandaşların nakit desteğine de ihtiyaçları var"

Mansur Yavaş, bu süreçte insanların gıdanın yanı sıra nakit desteğine de ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle işsizlik sigortası dahil yapacağımız kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere acil nakit desteği sağlamak amacıyla gerekli bütçemizi oluşturduk. Şu an için acil nakit desteği için belli bir süre sınırı öngörmüyoruz. Hayat koşulları normale dönünceye kadar acil nakit desteğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Belediyenin yardımlarından yararlanmak isteyenlerin "Başkent Mobil" uygulaması, "Başkent 153" hattı ve belediyenin internet sitesindeki "Dayanışma Platformu" sayfasından başvurabileceği bilgisini paylaşan Yavaş, "Zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin yapabileceği işler olduğunu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 6 milyon tek yürek olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olamaz. Biz virüsten daha güçlüyüz. Ankara virüse teslim olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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