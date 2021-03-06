Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkılan gecekondulardan kalan atıkları temizliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkılan gecekondulardan kalan atıkları temizliyor

06.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:57
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkılan gecekondulardan kalan atıkları temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla meydana gelen hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için mesaisini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla meydana gelen hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için mesaisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına da neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen belediye ekipleri, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıklarını bertaraf ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle 9 Kasım 2020'den bu yana devam eden çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkisinde 175 gecekondu ile 111 baraka ve çadır kaldırıldı, 781 kamyon hafriyat toplandı.

Kent genelinde ise atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir ekipleri, 21 Ağustos 2020'den bu yana Altındağ ile Çankaya'da 303 gecekondu, 136 baraka ve 62 çadırı bertaraf etti, 4 bin 805 kamyon hafriyat/atık topladı.

Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, çevre kirliliğine sebep olan alanlardaki hafriyat, moloz ve atıkların titizlikle toplandığını belirtti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırmızı, şunları kaydetti:

"Halk sağlığını tehdit eden ve uzun zamandır süregelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Hacıbayram Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde başlattığımız atık temizliği çalışmalarımıza Dikmen ve İskitler bölgesiyle devam ettik. Bu bölgelerdeki temizlik çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat alımı gerçekleştirdik. Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkisinde atık toplama çalışmalarımızı bitirdikten sonra ekiplerimizin tespit ettiği olumsuzluk içeren bölgelerde uygulamalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Selim Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkılan gecekondulardan kalan atıkları temizliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 14:00:23. #1.14#
title