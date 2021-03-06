Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkılan gecekondulardan kalan atıkları temizliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla meydana gelen hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için mesaisini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gecekondu ve metruk yapıların yıkılmasıyla meydana gelen hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için mesaisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına da neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen belediye ekipleri, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıklarını bertaraf ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle 9 Kasım 2020'den bu yana devam eden çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkisinde 175 gecekondu ile 111 baraka ve çadır kaldırıldı, 781 kamyon hafriyat toplandı.

Kent genelinde ise atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir ekipleri, 21 Ağustos 2020'den bu yana Altındağ ile Çankaya'da 303 gecekondu, 136 baraka ve 62 çadırı bertaraf etti, 4 bin 805 kamyon hafriyat/atık topladı.

Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, çevre kirliliğine sebep olan alanlardaki hafriyat, moloz ve atıkların titizlikle toplandığını belirtti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırmızı, şunları kaydetti:

"Halk sağlığını tehdit eden ve uzun zamandır süregelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Hacıbayram Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde başlattığımız atık temizliği çalışmalarımıza Dikmen ve İskitler bölgesiyle devam ettik. Bu bölgelerdeki temizlik çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat alımı gerçekleştirdik. Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkisinde atık toplama çalışmalarımızı bitirdikten sonra ekiplerimizin tespit ettiği olumsuzluk içeren bölgelerde uygulamalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan