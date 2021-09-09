Ankara Büyükşehir Belediyesi, domates tarlasına 500 bin faydalı böcek yumurtası bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), verim kaybını önlemek ve doğal ürünler elde etmek amacıyla 500 bin faydalı böcek yumurtası Gölbaşı'ndaki 17 dekarlık domates tarlasına bırakıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), verim kaybını önlemek ve doğal ürünler elde etmek amacıyla 500 bin faydalı böcek yumurtası Gölbaşı'ndaki 17 dekarlık domates tarlasına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Gölbaşı İlçesi Karaoğlan bölgesinde üretilen sebzelerin verimini artırmak amacıyla domatesin en yaygın zararlısı olan Tuta Absoluta'ya (domates güvesi) karşı Trıchogramma Brassıcae isimli faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Kimyasal kullanımı yüzde 60 oranında azaltarak çevreci ve doğa dostu bir üretimin teşvik edilmesi amaçlanan çalışma kapsamında, 17 dekarlık domates tarlasına 250 kutu içerisinde yer alan 500 bin böcek yumurtası bırakıldı.

"Yüzde 20'lik verim kaybının önüne geçmeyi amaçlıyoruz"

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi İrem Ermiş, yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine sebze fidelerini ulaştırdıklarını anımsatarak, tarım arazilerinde belediye olarak yaptıkları üretimin yanı sıra çiftçiler için de örnek ve öncü olacak çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Domates ve zararlı olan domates güvesine karşı bir çalışma başlattıklarını aktaran Ermiş, şunları kaydetti:

"Normalde kimyasal ilaç kullanımıyla yapılan bu mücadeleyi biz zararlı böcekleri yiyen faydalı böcekleri doğaya salarak gerçekleştiriyoruz. Hem kimyasalın topraktaki deformasyonunu önlemiş oluyoruz hem de doğa dostu bir üretim elde etmiş oluyoruz. Domatesin fide dikiminden itibaren kullanmaya başlıyoruz. Böcekleri kutularla her 6 metrede bir gelecek şekilde bitki üzerine asıyoruz. Böcekler, 2 veya 3 gün içerisinde aktif olup üreyerek çıkıyor. Tarlada 6 metrede gidiş geliş menzilleri var. Arazide kimyasal kullanımını yüzde 60 azaltıp normal kimyasalın neden olduğu yüzde 20'lik verim kaybının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay