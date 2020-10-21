Ankara Büyükşehir Belediyesi devlet büyüklerinin mezar taşlarını yeniliyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi devlet büyüklerinin mezar taşlarını yeniliyor

21.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:19
Ankara Büyükşehir Belediyesi devlet büyüklerinin mezar taşlarını yeniliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başbakan ve bakanların da aralarında bulunduğu devlet büyüklerinin mezar taşlarını yeniliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başbakan ve bakanların da aralarında bulunduğu devlet büyüklerinin mezar taşlarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın talimatı üzerine, Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan devlet büyüklerinin mezar taşlarını yenilemek için çalışma başlattı.

Ekipler, ilk etapta eski başbakanlardan Refik Saydam, eski Milli Eğitim Bakanlarından Reşit Galip ve Mustafa Necati Ural'ın da aralarında bulunduğu 12 devlet büyüğünün mezar taşlarını ve çevresini yaklaşık 20 günde yenileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Eski başbakanlarımızdan Refik Saydam'ın mezarından başlayarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak burada yatan devlet büyüklerimizin, bu memlekete hizmet etmiş devlet adamlarımızın mezarlarının bakım ve onarımını yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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