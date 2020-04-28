Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak
28.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:58

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi. Seçer, limon üreticileri ile belediyeler arasında aracı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte katıldığı bir televizyon programında, Mersin limonuna belediyelerden yeni talepler geldiğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin salgın sürecinde yaptığı sosyal destek ve salgınla mücadele çalışmalarını anlatan Başkan Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mersinli üreticiden 100 ton limon almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kumpas girişimini de değerlendirdi. Narenciye Üreticileri Birliği ile Erdemli Belediyesinin de yardımlaşma ağına katıldığını, 100 ton limonun Mersin Büyükşehir Belediyesinin girişimi ve aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine satıldığını ifade eden Seçer, "İlk talep İstanbul'dan geldi. Biz de hem bu yokluk döneminde, karantina günlerinde vatandaşa ücretsiz limon dağıtımı gerçekleşir, hem de depolarında kalmış ürünlerini alarak üreticilere, depolarında ürün kalmış satıcılara katkı sunarız diye yola çıktık. Yaptığımız işin hepsi bu" dedi.

Ankara ve Çanakkale'ye de Mersin limonu gidecek

Belediyelerin kooperatifler üzerinden ürün alabileceğini, 100 tonluk limon alımı yapılırken yöredeki tüm üretici ve satıcıları haberdar ettiklerini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Temel amaç, üreticileri desteklemek. Mersin'de çilek, erik ve kayısı üreticileri benden aynı şekilde yardım talebinde bulundu. Burada dönemsel olarak bir sıkıntı yaşanıyor. Üretim alanında sıkıntı yaşanıyor. Üretici ürününü üretiyor, bu sefer pazarlama sorunu var. Haller rasyonel ve verimli çalışmıyor. Bazı günler açık, bazı günler kapalı. Pazar yerleri kapalı. Zaruri tarım ürünlerinde belki sorun yaşamıyoruz ama özellikle meyvecilikte bu dönem önemli sorunlar yaşanacak. Biz belediyelere düşen, üreticilere katkı sunmak, bu ürünlerini pazarlamada onlara yardımcı olmak. Belediyeler arasında işbirliği yaparak, işte bu limon örneğinde olduğu gibi, nasıl İstanbul Belediyesi ile işbirliği yaptık, buradan onlara limon tedarik ettik, hatta kendi aracımızla, belediyenin tırıyla İstanbul'a kadar ilk partiyi ulaştırdık, devam edeceğiz. Zaten alımlar da devam ediyor. Satmak isteyen üretici de bize ürün verebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni bir talebi oldu. Onun üzerine konuşuluyor. Muhtemelen oraya da göndereceğiz. Çanakkale'den bir ilçe belediyemizin talebi oldu. Bizim amacımız, burada belediyeler arası işbirliği yapmak, bu işbirliğinde hem üreticiye hem nihai tüketiciye bir fayda sağlamak. Yaptığımız halisane duygularla bunlar." - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Faik Öztrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Aslı Enver Deniz Seki Şeyma Subaşı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:17:08. #1.15#
title