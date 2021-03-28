Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının sosyal yardım alan ve çölyak hastalığı olan 300 aileye diğer ekmek türlerine kıyasla satış bedeli yüksek olan glütensiz ekmeği ücretsiz dağıtmaya başladığı bildirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden üretilen glütensiz ekmeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldığını kaydetti.

Çölyak hastalarının diyetleri gereği normal ekmek tüketemediğini anımsatan Tatlısu, "Ankara il sınırları içerisinde yaşayan ve belediyeden sosyal yardım alan çölyak hastası kişilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu