Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı.

Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının sosyal yardım alan ve çölyak hastalığı olan 300 aileye diğer ekmek türlerine kıyasla satış bedeli yüksek olan glütensiz ekmeği ücretsiz dağıtmaya başladığı bildirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden üretilen glütensiz ekmeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldığını kaydetti.

Çölyak hastalarının diyetleri gereği normal ekmek tüketemediğini anımsatan Tatlısu, "Ankara il sınırları içerisinde yaşayan ve belediyeden sosyal yardım alan çölyak hastası kişilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:11:24. #1.15#
title