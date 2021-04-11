Ankara Büyükşehir Belediyesi, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan binalarda yaşayanlara destek oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan binalarda yaşayanlara destek oluyor

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan binalarda yaşayanlara destek oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda boşaltılan binalarda yaşayanlara yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda boşaltılan binalarda yaşayanlara yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yürütülen inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde meydana gelen çökme sonrası 21 apartman tahliye edildi.

Tahliye çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesinin 72 personeli, 29 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki gün boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile göçme tehlikesi olan alanda devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde, bölgede evi zarar gören vatandaşlar için kira yardımından konut tahsisine kadar gerekli desteğin sağlanacağını açıklayan Yavaş, "Bölgede evi zarar gören hemşehrilerimiz için gerekli tüm destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

İnceleme sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bina kontrollü şekilde yıkılacak. Şimdi kurulan bir komisyon var. Kaç tane daire boşaltıldıysa bu süreçte onları misafir edeceğiz. Mağdur sayısına göre arzu ederlerse kimi kurumlar ve belediyeler dahil kamunun elindeki dairelere yerleştirmek suretiyle, kimine de kira yardımı yapmak suretiyle yardımcı olacağız. 21 bina boşaltıldı. Belediyeden ayrıca eşya yardımı da yapabiliriz. Mağduriyetleri gidermek önceliğimiz."

Bölgede çorba ve yemek hizmeti

Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede kurdukları çadırlarla 300 kişilik çorba, 200 kişilik yemek ve kahvaltı desteği sağlıyor.

Evini boşaltmak zorunda kalan 40 vatandaş, Büyükşehir Belediyesince Ahmetler Şefkat Evi'nde misafir edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla vatandaşlar istedikleri adrese götürülüyor.

Alanda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de tehlike arz eden ve boşaltılan binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla sularının kesildiği bildirdi.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda binadan çıkan hafriyat, kamera kaydı alınarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenli bir alana naklediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Hande Ataizi Bülent Ersoy
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan binalarda yaşayanlara destek oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:59:36. #1.14#
title