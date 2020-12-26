Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının asgari maaşı belli oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm Türkiye'de 2021 asgari maaş ne kadar oldu diye beklenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaşlarını asgari ücretli olarak duyurdu! İşte detaylar!

Son günlerin tartışmasız en çok araştırılan ve tartışılan konusu asgari ücretler! 2021 Asgari ücret haberleri beklenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının asgari ücretli maaşlarını duyurdu! İşte Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının yeni maaşları!

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 ASGARİ ÜCRETLİ MAAŞLARI!

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları için bekledikleri 2021 maaşlarını açıkladı! Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş son yaptığı açıklamada 2021 itibariyle belediye çalışanlarının maaşlarının en az 3100 TL olacağını duyurdu. 2021 asgari maaş 3100 TL olması Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sevindirdi!