Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli muhtarların taleplerini dinledi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığınca düzenlenen "Muhtarlar Müzakere Ediyor" programının ilki Kızılcahamam'da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent yönetiminde ortak akıl ilkesini benimseyerek yapılan ve 50 muhtarın bir araya geldiği programda ilçelere ait talep ve şikayetler Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerin de katıldığı Kızılcahamam'daki ilk toplantıda, Başkentli muhtarlar, kaldırımdan asfalta, altyapıdan sosyal ihtiyaçlara kadar tüm sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Başkentlilere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için her kesimi dinlemeye özen gösterdiklerini, özellikle de mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yanmaz, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışı doğrultusunda ilk etapta 25 ilçenin Muhtar Dernek Başkanları ile bir araya geldik. Yıl boyunca ilçe ilçe bütün muhtarlarımızla görüşerek ilgili birimlerimizle muhtarlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. Muhtarlarımıza ayrıca etkili iletişim dersi de vereceğiz. Ortak akıl ilkesi doğrultusunda muhtarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhtarlar, verdiği destek dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yıl boyu devam edecek muhtar buluşmalarında, mahalle ve bölge sorunları masaya yatırılarak birçok talebin daha kısa sürede çözülmesi amaçlanıyor.