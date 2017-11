Yeni Başkan, Gökçek'in Fıskiyesinin Neden Kaldırıldığını Açıkladı: Araçlar Manevra Yapamıyordu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminde ünlenen ve belediyenin önünde bulunan fıskiyenin neden kaldırıldığını açıkladı. Tuna konuyla ilgili olarak "Fıskiyenin ününü bilemiyorum. Geçen Sayın Bakanımız geldiğinde trafikte bir sıkışıklık oldu. Araçların manevra yapamaması yönünde sıkıntı olduğundan dolayı kaldırıldı. Geçmişiyle ilgili bir malumatımız yok. Uygun olan yere gidecek." dedi.

"ANKARA İYİ YERLERE GETİRİLECEK"

Tuna, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, Ankara ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) yönetici ve üyelerini kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, güzel hizmetlere vesile olmak istediğini, el birliğiyle Ankara'yı iyi yerlere getireceklerini söyledi.

"MELİH GÖKÇEK'İN BÜYÜK HİZMETLERİ OLDU"

Bugüne kadar yapılan hizmetlerin de olduğunu aktaran Tuna, "Bu hizmetlerden dolayı Melih Gökçek'e teşekkür ediyorum. Onun da büyük hizmetleri oldu. Bu bir bayrak yarışı. Bundan sonra biz de elimizden gelen bütün imkanları kullanarak hizmetimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ HİZMETTE YANINDA YER ALACAĞIZ"

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman da Başkan Tuna'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tuna'ya yeni görevinde başarı dileyen Yaman, "Başkanımızı daha önceden biliyor ve tanıyoruz. Her daim bizim yanımızda oldu. AHİD olarak her zaman başkanımızın yanında olacağız. Ankaramız için yapacağı her türlü hizmette yanında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

"FISKİYE UYGUN YERE GİDECEK"

