Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankarakart zammına onay vermedi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankarakart zammına onay vermedi

25.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:20
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankarakart zammına onay vermedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firmasının Ankarakart satış bedeline yaptığı zam kararına onay vermediğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firmasının Ankarakart satış bedeline yaptığı zam kararına onay vermediğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşıma araçlarının elektronik ücret toplama işlemlerini yürüten E-Kent firması, EGO Genel Müdürlüğünün onayını almadan Ankarakart satış bedelinin 7 liradan 8 lira 50 kuruşa yükselttiği belirtildi.

Firmanın EGO Genel Müdürlüğü ile Mart 2013'te yaptığı Elektronik Ücret Toplama sözleşmesine istinaden, izin almadan tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştirdiği, bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek Ankarakart satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğünden talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları hem de talep edilen zam oranının dengesizliği ayrıca pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak artış talepleri kabul edilmemiştir. EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca Ankarakart satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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