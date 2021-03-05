Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 5 günde 18 etkinlik düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8-12 Mart tarihleri arasında şehir turundan konferanslara, tiyatro gösteriminden atölye çalışmalarına, voleybol maçından sergiye, seminerden panele kadar 5 gün sürecek 18 ayrı etkinlik, Başkentli kadınlarla buluşturulacak.

Ayaş, Polatlı, Çubuk ve Elmadağ ilçelerinden gelecek 80 kadın, 8 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecek, daha sonra da düzenlenecek kent gezisine katılacak.

Düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü, ABB TV'den canlı olarak yayımlanacak.

"Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" isimli tiyatro oyunu oynanacak

Başkent Tiyatrolarının farklı yaşamları olan kadınların hayatlarından kesitlerin anlatıldığı "Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun" isimli tiyatro oyununun, Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde 9 Mart Salı günü saat 15.00'te, Elmadağ Belediyesi Kültür Salonu'nda ise 11 Mart Perşembe günü saat 15.00'te gösterimi gerçekleştirecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ekipleri de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan kışlık pançoları ve bilgilendirme broşürlerini 9 Mart Salı günü 09.30-16.30 saatleri arasında Ayaş ve Çubuk'ta, 10 Mart Çarşamba günü 09.30-16.30 saatleri arasında Polatlı ve Elmadağ'da, 12 Mart Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında ise Altındağ'da şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak için dağıtacak.

Kent Orkestrası tarafından 8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de düzenlenecek "Kadın Şarkıları" konseri ABB TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve "Ankara'nın Güçlü Kadınları" adlı kısa film ise ulusal basın temsilcilerin beğenisine sunulacak.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 9 Mart Salı günü saat 10.00'da UN WOMEN iş birliği ile "Nesiller Boyu Eşitlik" konulu fotoğraf sergisi, saat 14.00'te Mülteci Hakları "Temel Hukuki Bilgilendirme" semineri ise UMEM'de düzenlenecek.

"Voleybol Dostluk Maçı" yapılacak

???????Uçan Süpürge Vakfınca 10 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ABB Konferans Salonu'nda verilecek "Kadın Hakları Konferansı" ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak. Kız Başına Platformu da ayrıca Kadın Sığınma Evi'nde saat 14.00'te "Güçlenme" atölye çalışması düzenleyecek. Altındağ Kadın ve Gençlik Destek Merkezi'nde ise mülteci kadınlar saat 14.00'te Amigurumi etkinliğinde bir araya gelecek.

ABB Konferans Salonu'nda 11 Mart Perşembe günü saat 11.00'de "Ankara Barosu 6284 Yasası ve Uygulamaları" semineri, "Kadın Emeği" sergisi de aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te Başkentli kadınları bir araya getirecek. 12 Mart Cuma günü ise ABB TV canlı yayınıyla saat 11.00'de Prof. Dr. Ayşe Akın, Gökhan Yıldırımkaya ve Nurcan Müftüoğlu'nun katılımıyla "Kadın Sağlığı" paneli düzenlenecek.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mülteci ve Türk kadınları arasında 12 Mart Cuma saat 14.00'te Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda "Voleybol Dostluk Maçı" düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay