Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 521 öğrenciye YKS giriş ücreti için 300'er lira destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 521 öğrenciye YKS giriş ücreti için 300'er lira destek verdi

02.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 521 öğrenciye YKS giriş ücreti için 300'er lira destek verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kovid-19 salgını döneminde "6 Milyon Tek Yürek" başlığıyla düzenlendiği kampanyalar ve açıkladığı destek paketleriyle vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda son olarak sosyal yardım alan ailelerin ve salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışanların çocuklarının YKS giriş ücretlerinin ödendiği bildirildi.

Açıklamada, başvuru şartları uyan 6 bin 521 öğrenciye, harçlıklarıyla beraber 300'er lira ödendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, 300'er liranın hesaplara yatırıldığını belirterek, "Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 521 öğrenciye YKS giriş ücreti için 300'er lira destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 20:30:46. #1.15#
title