Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 ton dezenfektan madde alımı yapacaklarını söyleyerek, fahiş fiyatlardan yakındı.

13.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:01
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 ton dezenfektan madde alımı yapacaklarını söyleyerek, fahiş fiyatlardan yakındı. Aslan, "Fahiş fiyatlar bizi de etkiliyor. 13 liraya aldığımız el dezenfektanı 70 liraya teklif edildi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, halkın yoğun olarak kullandığı Metrolar ve belediye otobüsleri başta olmak üzere kamusal alanları dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Arslan, dezenfektan ürünlerle alakalı Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih ettiklerini söyleyerek, bakanlığın yayımlamış olduğu dezenfektan listesinin bulunduğunu bildirdi. Arslan, şöyle konuştu: "Burada el dezenfektanları ve yer dezenfektanları şeklinde gruplandırılmış. Biz de yüzde 70 etil alkol içeren el dezenfektanlarını ve kuarterner amonyum içerikli yüzey dezenfektanlarını sahada kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması bizim için esastır. Bu listeye hassasiyetle dikkat ediyoruz. Benzer birçok firma var bizim için, önemli olan etken maddedir. Saha dezenfektanları alımıyla ilgili bir ihale daha yapacağız. 40 ton civarında dezenfektan madde almayı planlıyoruz. Ama fahiş fiyatlar bizi de etkiliyor. 13 liraya aldığımız el dezenfektan dün 70 liraya bize teklif edildi. Uzun vadeli düşünüyoruz ve gelen şirketleri de uyarıyoruz."


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Kaynak: DHA

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Manşet

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