Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiyeci alacak

04.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:50

Ankara Büyükşehir Belediyesi, memur olarak istihdam edilmek üzere itfaiyeye sınavla 300 personel alacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından mezun 100 kişilik kadro ile, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış 200 kişilik itfaiye eri kadrosu için, sözlü ve uygulamalı sınavla 300 personel alınacağı bildirildi.

Sınav girecek adaylar, 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde, belediyenin internet sitesinde paylaşılan formlara ulaşarak başvuru sürecini başlatacaklar. Adayların başvuru süreci, İtfaiye Dairesi Başkanlığında sağlık personeli gözetiminde yapacakları boy ve kilo ölçümünün ardından tamamlanmış olacak.

Ortaöğretim mezunu adayların en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi ve 2018 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekiyor.

Ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış 200 kişilik alımda ise adayların en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi ve 2018 KPSS'de P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartları aranıyor. Ayrıca adayların, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması isteniyor.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar, İtfaiye Daire Başkanlığında 13-17 Nisan'da yapılacak.

Kaynak: AA