Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede çiftçilere nohut tohumu dağıtacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede çiftçilere nohut tohumu dağıtacak

02.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede çiftçilere nohut tohumu dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkent'te kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla çiftçilere yönelik destekler sürüyor.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı payı olmak üzere 800 ton nohut tohumu dağıtımı yapacak.

Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere, 8 Şubat'tan itibaren ilk kez kırmızı mercimek tohumu dağıtacak Büyükşehir Belediyesi, nohut tohumu desteği için de çiftçi başvurularını 3-5 Şubat tarihlerinde alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile yerli üreticilerden satın alacakları soğan ve patatesi ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirterek, "Yerli üreticimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, Akyurt ve Altındağ'da Aile Yaşam Merkezi, Ayaş'ta Hanımlar Lokali, Bala'da Gençlik Merkezi, Beypazarı'nda Fen İşleri, Çubuk, Pursaklar ve Keçiören'de Çubuk Aile Yaşam Merkezi, Elmadağ ve Mamak'ta Elmadağ Gençlik Merkezi, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle'de Sincan Aile Yaşam Merkezi, Şereflikoçhisar ve Evren'de Fen İşleri, Polatlı'da Aile Yaşam Merkezi, Gölbaşı, Çankaya ve Güdül'de Fen İşleri, Haymana'da ASKİ, Kahramankazan'da Aile Yaşam Merkezi, Kalecik'te Fen İşleri, Kızılcahamam'da Gençlik Merkezi, Çamlıdere'de Fen İşleri ve Nallıhan'daki ASKİ noktalarına bizzat başvuruda bulunabilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurular tamamlandıktan sonra mart ayı içerisinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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