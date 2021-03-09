Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyon raporları oylandı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyon raporları oylandı

09.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:04
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyon raporları oylandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı ikinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı ikinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, komisyon raporları ele alınarak oylandı.

Yaklaşık 40 dakika süren toplantının sonunda Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, birleşimi 10 Mart Çarşamba günü saat 17.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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