Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

08.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:41
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı birinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan bazı meclis üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkentin 25 ilçesi arasında tek kadın belediye başkanı olan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da söz alarak, bugüne kadar Meclis'te Kadınlar Günü'nde hep kadınların konuştuğunu ve kendisine de hep "Ankara'nın tek kadın belediye başkanısınız, lütfen söz alın konuşun" diye telkinde bulunulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kadınlar Günü'nde kadınları, kendi kendimizi anlatmamızı ben çok makul bulamıyorum. O yüzden lütfen bir daha ki Kadınlar Günü'nde her grubumuzdan beyefendiler hazırlıklarını yapsınlar, biz dinleyelim, biz anlatmayalım. Ömrümüz zaten bizim hep bir hak mücadelesi ile geçti."

Ayık, meclisteki kadın üye sayısına dikkati çekerek, "Gönül ister ki sayımız daha çok olsun, şu an baktığımızda tabii ki meclisteki oran az ancak Allah sayılarımızı arttırsın." dedi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal da şiddetin olmadığı, güven ve huzurun olduğu güzel zamanlara erişmek umuduyla tüm kadınların gününü kutladığını belirtti.

Daha sonra gündeme geçilen toplantıda, soru önergeleri ve gündem maddeleri okundu, ilgili komisyonlara sevki kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:44:32. #1.15#
title