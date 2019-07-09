Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı ikinci oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Altındağ Belediye Başkanlığına 2019 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesine ilişkin başkanlık yazısının okunmasının ardından Yavaş, gündeme ilişkin maddeleri oyladı. Oylama sonucunda ilgili maddeler kabul edildi.

Yavaş, gündemin diğer maddelerini görüşmek üzere, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara verdi.

Kaynak: AA