Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs (Covid-19) salgını gündemiyle, 8 Mayıs Cuma günü saat 14.00'da olağanüstü toplanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs (Covid-19) salgını gündemiyle, 8 Mayıs Cuma günü saat 14.00'da olağanüstü toplanıyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Altyapı çalışmaları için gerekli kaynak kullanımı başta olmak üzere Büyükşehir, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı Mali Yılı Kesin Hesapları ile Faaliyet Raporlarının ele alınacağı toplantıda, küresel salgın hastalık sürecinde alınan kararlar ve planlanan yeni önlemler konusu da görüşülecek - ANKARA

Kaynak: İHA