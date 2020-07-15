Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki gerginlik
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki gerginlik

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, partisinin meclis üyelerine önceden planlanmış şekilde saldırı düzenlendiğini, cebir ve şiddet kullanılarak üyelerin tehdit edilip susturulmaya çalışıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki gerginlik
15.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:35

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, partisinin meclis üyelerine önceden planlanmış şekilde saldırı düzenlendiğini, cebir ve şiddet kullanılarak üyelerin tehdit edilip susturulmaya çalışıldığını bildirdi.

Köse, yazılı açıklamasında, 2019 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşma yaptığını ve 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdiğini belirtti.

Yavaş'ın toplantıda 3 saat süren sunum yaptığını aktaran Köse, "Belediye başkanlarımız ilçelerinde, büyükşehirin geçen bir yıl da hemen hemen hiçbir faaliyeti olmadığını, raporlarda Yavaş'ın sınıfta kaldığını, birkaç yer hariç asfalt bakım çalışması yapmadıklarını, caddelerinin temizlenmediğini, mezarlıkların, parkların bakımının yapılmadığını, bu yüzden mecburen, ağaçlar ve yeşillikler kurumasın diye bu bakımları ilçe belediyesi olarak kendilerinin yaptığı" ifadelerine yer verdi.

Meclis üyesi Metin Akdemir'in kürsü konuşması esnasında CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nun, eleştiriler üzerine ayağa kalktığını ve yüksek sesle tepki göstermesinin ardından toplantıya ara verildiğine değindi.

Meclis üyelerinin verilen arada bina dışına bahçeye çıktığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız dışarda bekleyen grubun saldırısına uğradı. Saldırı yapan grubun bir kısmının üzerindeki ASKİ yazılı tişörtler dikkatimizi çekti. Bu şahısların bir kısmının ASKİ Spor Kulübüne bağlı sporcular olduğunu ve bu kişilerin hepsinin Sayın Yavaş'ın korumaları olduğunu öğrendik. Diğer meclis üyesi arkadaşlarımızın da tepki koyması üzerine grup geri çekilmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine Sayın Yavaş'ın yanına giderek meclis üyelerimizin bahçede darbedildiğini, tehdit edildiğini can güvenliklerinin olmadığını, acil önlem alması gerektiğini ilettim. Sayın Yavaş'a meclis üyelerimize saldırı yapan kişilerin tespit edilmesini ve derhal buradan uzaklaştırması gerektiğini, bu şahıslarla ilgili şikayetçi olacağımızı da ifade ettim."

"Meclis üyelerimize yapılan saldırıyı kınıyorum"

Yaşanan olayın ardından Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a meclis toplantısını bu şartlarda yapamayacaklarını ve gerekli güvenliğin sağlanması talebinde bulunduklarını ilettiklerini aktaran Köse, şöyle devam etti:

"Meclis Üyemiz Erhan Sarıgöl, Sayın Yavaş'a 'Gönder nasıl gönderiyorsan. Lütfen rica ediyorum. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misiniz' dediğinde Sayın Yavaş, ayağa kalkarak Erhan Bey'in üzeri yürüdü ve bağırarak tepki gösterdi. Sayın Yavaş'ın bu tepkisi üzerine meclis salonunda tartışmalar oldu ve toplantıya yeniden ara verildi. Bahçede yaşanan olay emniyete intikal etti ve çevik kuvvet ekipleri Büyükşehir bahçesinde tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kalan görüşmeleri, emniyetin aldığı tedbirle ancak yapabildi."

Köse, yapılan oylamada 2019 yılına ait Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Faaliyet Raporlarının oy çokluğu ile reddedildiğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Kesin Hesap Raporlarınının ise oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.

Köse, meclis üyelerine karşı saldırıda bulunanlar hakkında emniyete yazılı olarak şikayette bulunduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, Büyükşehir Meclis toplantısında, kendi korumaları ve illegal gruplar tarafından meclis üyelerimize yapılan saldırıdan dolayı kınıyorum. Ankara büyükşehir belediyesinde önceden planlanmış bir şekilde meclis üyelerimize bir saldırı düzenlenmiştir. Cebir ve şiddet kullanılarak meclis üyelerimiz tehdit edilmiş ve susturulmaya çalışılmıştır.

Mansur Yavaş, uyarmamıza rağmen olaylara müdahalede gecikmiş ve kendisine de tedbir alması gerektiği yönünde uyarı yapan meclis üyemizin üzerine yürüyerek olayları büyütmüştür."

Kaynak: AA

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