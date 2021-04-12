Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı beşinci oturumunda, CHP ve İYİ Parti Grubu ile AK Parti ve MHP Grubu arasında iç tüzük tartışması yaşandı.

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ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı beşinci oturumunda, CHP ve İYİ Parti Grubu ile AK Parti ve MHP Grubu arasında iç tüzük tartışması yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 faaliyet raporunun tartışıldığı oturumda verilen aranın ardından CHP ve İYİ Parti Grubu salona geri dönmezken, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, duruma tepki gösterdi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi nisan ayı beşinci oturumu, Başkan Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Belediye Konferans Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan oturumda, 2020 faaliyet raporu açıklandı. Raporun açıklanmasının ardından sıra eleştirilerini sunmak üzere muhalefet gruplarına geldi. Meclis Başkanvekili, konuşmasını yapması için AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'yi kürsüye davet etti. Köse iddiaya göre; diğer meclis üyelerinin konuşmalarının ardından en son kendi konuşmasını yapacağını söyledi. CHP ve İYİ Partili isimler, iç tüzüğe göre Köse'nin konuşması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

CHP VE İYİ PARTİ GRUBU SALONA DÖNMEDİYaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, aranın ardından salona dönmedi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, konuşmasını yaptığı sırada sosyal medyada canlı yayınlanan görüntüler kesintiye uğradı. Bir süre sonra canlı yayın kaldığı yerden devam etti.KÖSE: MECLİS'İ TERK ETTİLER, BUNUNLA KALMADI BİR DE CANLI YAYINI KESTİLERAK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP ve İYİ Parti Grubu'nun antidemokratik bir tutum sergilediğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Yaklaşık 4,5 saat Sayın Yavaş sunumunu yaptı. Devamında da AK Parti ve MHP Grubu olarak eleştirilerimizi yapmak üzere ikinci bölüme geçmiştik. Ancak Sayın Yavaş, CHP Grubu ve İYİ Parti Grubu Meclis'i terk etti. Biz 4,5 saat boyunca Sayın Yavaş'ın geçmişle ilgili enkaz edebiyatını dinledik. Yapmadığı faaliyetleri dinledik. Hatta önümüzdeki yıllarda yapacağı faaliyetleri dinledik. Ancak geçen yılki faaliyetleri göremedik yapılanlar arasında. Bunlardan bahsedecektik aslında ama onlar eleştiriye açık olmadıklarını maalesef gösterdi. Arkasından Meclis'i terk ettiler, sadece bununla kalmadı, bir de canlı yayını kestiler" ifadelerini kullandı.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İNTERNETTE KESİNTİ YAŞANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yapılan bilgilendirmede, Murat Köse'nin iç tüzük kurallarına riayet etmemesi üzerine tartışma yaşandığı bildirildi. Tartışma nedeniyle Meclis oturumuna verilen aranın ardından CHP ve İYİ Parti Grubu'nun toplantıya geri dönmediği bildirilen açıklamada, internette yaşanan kısa süreli kopma nedeniyle canlı yayının kesildiği, arızanın giderilmesinin ardından da yayının kaldığı yerden devam ettiği açıklandı. 


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'iç tüzük' tartışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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