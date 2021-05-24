Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayının ilk toplantısını yaptı
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayının ilk toplantısını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayının ilk toplantısını yaptı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Konferans Salonunda yapılan, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, bir önceki birleşimin özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyelerinin soru önergeleri Başkan Mansur Yavaş'a iletildi. Yavaş, soru önergelerine yazılı cevap verileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ile MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, grubu olan siyasi partilerin talepleri halinde, belirledikleri kişilerin kameraman veya fotoğrafçı olarak toplantılarda kayıt yapabilmesine ilişkin önergelerinin Meclis gündemine alınması talebini iletti.

Yavaş, konunun gündeme alınmasına gerek olmadığını belirterek, "Meclis yönetmeliğine bir ilave koyalım, çabucak yapabiliriz." dedi.

Kovid-19 salgınına işaret eden ve toplantılara da akredite olunması gerektiğini kaydeden Yavaş, "Herkesin 'Ben kameramanım' diye girmemesi lazım. Grup başkanlarının verdiği isimler gelsinler, rahatça çekimlerini yapsınlar. Bu konuda sorun yok. Zaten aleni olduğu için gündeme alınmasına gerek yok, yapabilirseniz yarın başlasınlar." diye konuştu.

Bu önergeye ilişkin söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, geçen ay gerçekleştirilen toplantının ardından görüntüleri izlediğinde konuşmalarının kesildiğini fark ettiğini belirterek, kürsü haklarının gasp edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Mansur Yavaş, toplantıda kendisiyle ilgili iddialara ilişkin sunum yaptı. Yavaş, sunumun ardından yarın 17.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Toplantıda ASKİ tarafından sunulan kademeli su faturası uygulamasının cuma günkü birleşimde görüşülmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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