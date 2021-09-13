Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son oturumunu yaptı - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son oturumunu yaptı

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı son oturumunu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, eylül ayı son oturumu, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, eylül ayı son oturumu, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Meclis Konferans Salonu'nda, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan Belediye Meclisi toplantısında, geçen toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı, gündemde olan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı söz alan Ak Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, gençlik ve öğrenci çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Muhammet Abdullah Özer de ilçede altyapı çalışmaları esnasında uygulanan uzun süreli su kesintileri nedeniyle bölge sakinlerinin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Başkanvekili Ünal, 8 Ekim'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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