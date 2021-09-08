Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, eylül ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, eylül ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Meclis Konferans Salonu'nda, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan Belediye Meclisi toplantısında, geçen toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı, gündemde olan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem dışı söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Büyükşehir Belediyesinin ilçelerinde yürüttüğü hizmetler sırasında yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

Başkan Mansur Yavaş, yarın 18.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Telefonunda müstehcen çocuk videoları bulunan sanığa hapis
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Müge Anlı Kaan Yıldırım Defne Samyeli
Spor Cristiano Max Meyer Ozan Tufan Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk oturumunu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 22:19:39. #1.15#

title