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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ilk toplantısını gerçekleştirdi
AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin aralık ayı birinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin aralık ayı birinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki oturumda, önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı. Bu ayki meclis gündemine alınan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantıda, ABB tarafından Ankaralı çiftçilere ücretsiz elektrik verilmesi önergesinin gündeme alınarak, görüşülmesi kararlaştırıldı. Konu, ABB Plan ve Bütçe Komisyonuna iletildi.

Bunun üzerine söz alan CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, çiftçilere mazot desteği verdiklerini, mevzuatın uygun olması şartıyla elektrik desteği de vermek istediklerini söyledi.

Konuya ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yazdıkları yazıyı okuyan Işık, "Bu önerge sahibi arkadaşlarımız da yardımcı olurlar ve mevzuatta değişiklik yapılırsa, çiftçiye verdiğimiz tüm destekler gibi elektrik desteği vermeyi de buradan taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Gündem dışı söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez, geçen ayın 16. birleşiminde Işık'ın, Hazreti Ömer'den örnek veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a ayetle cevap verdiğini belirterek, geçen ayki görüşmeler esnasında yine yaralayıcı, kırıcı konuşmalar yapıldığını belirtti.

Ölmez, "Ayet okumak mukaddes bir şeydir, slogan atar gibi ayet okunmaz. Muhatabın bir hanımefendi." dedi.

Belediye Meclisinde çeşitli partilerden üyeler de gündem dışı söz aldılar.

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