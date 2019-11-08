Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.
Belediye binasında yapılan Yavaş başkanlığındaki toplantıda, Büyükşehir ve Elmadağ belediyeleri meclisi üyesi Vahit Cansever'in vefatı nedeniyle boşalan komisyon üyeliklerine Seyfullah Kaplan seçildi.
Yavaş, bütçe görüşmelerinin 24 Kasım'da bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı birinci oturumunu, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere sonlandırdı.
Haber Videosu: Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı