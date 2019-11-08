Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

08.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:44
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı başkanlığında toplandı.

Belediye binasında yapılan Yavaş başkanlığındaki toplantıda, Büyükşehir ve belediyeleri meclisi üyesi Vahit Cansever'in vefatı nedeniyle boşalan komisyon üyeliklerine Seyfullah Kaplan seçildi.

Yavaş, bütçe görüşmelerinin 24 Kasım'da bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı birinci oturumunu, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere sonlandırdı.

Kaynak: AA
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