07.10.2019 22:36

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, bazı belediye işçilerinin işten çıkarılma nedenleri, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın söz alması üzerine tartışıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin Başkanlık yazılarının görüşülmesi ertelendi, bazı soru önergeleri ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili AK Parti'li Fatih Ünal, belediyenin bazı çalışanlarının işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin söz aldı.

Ünal, Yavaş'ın seçimden önce Ankara halkına ve belediye çalışanlarına "işten çıkarılmayacağı" sözünü verdiğini anımsatarak, bazılarına da mobbing yapıldığına ilişkin iddialar bulunduğunu kaydetti.

ANFA'da 220 kişinin istifa ettiğini, çalışanlara sendika üyeliği konusunda baskı yapıldığını, şirketlerde çalışanların maaşlarının düşürüldüğünü belirten Ünal, "5 bin 500 lira maaşla çalışan kişiye '2 bin 500 liraya çalışır mısın, çalışırsan buraya imza at' deniyor. İsimler var ama burada tek tek saymam mümkün değil." dedi.

"159 kişi işten ayrıldı"

Ünal'ın sözleri üzerine Yavaş, 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ın yeni kadro düzenlenmesini kabul etmediği için işten ayrıldığını kaydetti.

Yavaş, işten ayrılanların 159 kişi olduğunu vurgulayarak, bu konuda isteyenlere daha detaylı bilgi verebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA