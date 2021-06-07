Mansur Yavaş 'World Mayor'da Finale Kaldı
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Mansur Yavaş 'World Mayor'da Finale Kaldı

Mansur Yavaş 'World Mayor'da Finale Kaldı
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"PROJELERİ BEĞENİLİYOR VE KOPYALANIYOR": MANSUR YAVAŞ 'WORLD MAYOR'DA FİNALE KALDIAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları ve herkese eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle 'City Mayors...

"PROJELERİ BEĞENİLİYOR VE KOPYALANIYOR": MANSUR YAVAŞ 'WORLD MAYOR'DA FİNALE KALDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları ve herkese eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle 'City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterildi. Vakfın açıklamasında Yavaş'ın pandemi dönemindeki hizmetlerinin dünyadaki diğer belediyeler tarafından beğenildiği ve kopyalandığı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeler başta olmak üzere şeffaf yönetim uygulamaları ve özellikle de pandemi sürecinde toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları nedeniyle 'City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor'da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi.

Yapılan oylamada Yavaş'ın finale kaldığını açıklayan ve oy verenlere duyuru yapan World Mayor ekibi, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş binlerce hemşehrisinin yanı sıra Türkiye'nin hatta Avrupa'nın her yerinden, her yaştan insan tarafından tutkuyla desteklenmiştir" ifadelerine yer verdi.

ÖRNEK OLDU VURGUSU

Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından da daha önce şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği 'World Mayor' aday listesinde bulunan Türkiye'de tek, Asya'da ise dört belediye başkanından biri oldu.

"World Mayor" ekibi, Yavaş'ın finale kaldığını oy verenlerine gönderdiği bir e-posta ile şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

"Çoğu belediye başkanı, vatandaşların maruz kaldığı kısıtlamaları hafifletmek ve en önemlisi yaşlıları ve diğer savunmasız insanları zarar görmekten korumak için elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Yavaş'ın COVID-19'un etkilerine karşı koyma girişimlerinin çoğu diğer belediyeler tarafından beğenildi ve kopyalandı. Ankara'da her kesimden insana başkentin refahına katkıda bulunma fırsatı verilmesini sağladı. "

MANSUR YAVAŞ TEK TEK GELEN SORULARI YANITLAYACAK

World Mayor'un şimdiki turunda ise finale kalan adayların, kendileri için oy kullananlardan gelen soruları cevaplayacağı bildirilirken, World Mayor ekibi oy kullananlara attığı bir mail ile destek verdikleri belediye başkanlarına, 'COVID-19, çevre, dürüstlük ve şeffaflık, sosyal eşitlik, ulaşım, uluslararası iş birliği ve şehri ile ilgili planları' konularında soru sorabileceklerini iletti.

Yavaş'a önceki turda oy veren kişiler, yeni turda en fazla iki soruyu ad-soyad ve yaşadıkları yer bilgileriyle birlikte 11 Haziran 2021 tarihine kadar tercihen İngilizce olarak ankara(at)worldmayor. com adresine gönderebilecek.

Mansur Yavaş 'World Mayor'da Finale Kaldı
Mansur Yavaş 'World Mayor'da Finale Kaldı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları (1)
ALPASLAN KÖSEOĞLU: ulkemızı temsıl ettıgı ıcın kendısıne basarılar dılıyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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