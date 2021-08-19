Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: "Aşı olmayı ihmal etmeyelim"
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: "Aşı olmayı ihmal etmeyelim"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Sağlık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: "Aşı olmayı ihmal etmeyelim" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını nedeniyle artan vaka sayısına dikkat çekerek, Başkentlileri aşı olmaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: "Aşı olmayı ihmal etmeyelim"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını nedeniyle artan vaka sayısına dikkat çekerek, Başkentlileri aşı olmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulunan Yavaş, "Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Bu süreci atlatana dek bir süre daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı unutmayalım" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te yeniden artan Covid-19 vaka sayısı üzerine Başkentlilere 'aşı olun' çağrısı yaptı. Salgındaki artış riskine karşı tüm Başkentlileri aşı olmaya davet eden Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Vatandaşlardan aşı olmayı ihmal etmemelerini isteyen Yavaş, "Geçen 1,5 yıla dönüp baktığımda acılar, kayıplar kadar umut görüyorum. Biz hiç yenilmedik. Dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu birlikte göğüsledik. Aşılanma haritamız maviye dönse de vaka artışımız sürüyor. Gelin aşı olalım hem birbirimizi hem geleceğimizi koruyalım" dedi.

"Şimdi aşı olma zamanı"

Süreci atlatana kadar mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, videolu paylaşımında vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Son günlerde gerek belediyemizde, gerekse kentimizde Covid-19 vaka sayısındaki artışı büyük bir endişeyle takip ediyorum. Biliyorum, hepimiz bu zorlu süreçte yorulduk ve yıprandık. Ancak artık sonuçlandırmak üzereyiz. Bu daha çok bizim elimizde. Kendinizin, kentimizin ve ülkemizin sağlığı için sizleri bir an önce aşı olmaya davet ediyorum. Aşımızı olup bu süreci atlatana dek bir süre daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı unutmayalım. Biz zaten kalpten kalbe yol bulan bir milletiz. Gözden de gönülden de ırak olmayalım ama bu salgın geçene kadar mesafemizi lütfen koruyalım. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Şimdi aşı olma zamanı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: 'Aşı olmayı ihmal etmeyelim'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: 'Aşı olmayı ihmal etmeyelim'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: 'Aşı olmayı ihmal etmeyelim'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan aşı çağrısı: 'Aşı olmayı ihmal etmeyelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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