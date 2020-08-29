Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı Açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı Açıklaması
29.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, 30 Ağustos'ta milletin kendisine dayatılmaya çalışılan esareti reddettiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde onurlu bir kurtuluş mücadelesinin birlik ve beraberlik içerisinde verildiğini, ezelden beri süregelen bağımsızlık ruhunun bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Yokluklar içerisinde kazanılan bu zafer, candan ve serden geçenlerin fedakarlıkları ile ortaya konan kutlu bir mücadelenin sonucudur. Bizler için zaferimiz, tarihten geleceğimize tutulan bir ayna, gençlerimize yol gösterecek ve asla sönmeyecek bir meşaledir. 98 yıl önce ağustos ayında Ankara'dan yanan bu ışık, ilelebet vatanımızın üzerinde parlamaya devam edecektir."

Pandemi süreci nedeniyle kutlamaların kısıtlı olacağını bildiren Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleyecekleri sergi, söyleşi ve konserleri ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyacaklarını ifade etti.

Yavaş, Ankara'yı ay-yıldızlı bayraklar, Atatürk posterleri ve Zafer Bayramı afişleriyle donattıklarını anlattı.

Başkentte 30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO'ya ait toplu taşıma araçları 30 Ağustos Pazar günü ücretsiz hizmet verecek. Tüm vatandaşlar Ankarakart veya kredi kartlarını kullanmadan, 06.00-23.59 saatleri arasında EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'dan ücretsiz yararlanabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı için piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu da 50. Yıl Parkı'nda saat 20.00'de "Mustafa Kemal Atatürk Güneşin Askerleri" konseri verecek. Biletler, "https://zaferkonseri.ankara.bel.tr" internet adresinden alınabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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