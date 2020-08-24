Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, STK'lere "Bütçeyi birlikte hazırlayalım" çağrısı yaptı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, STK'lere "Bütçeyi birlikte hazırlayalım" çağrısı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki 565 sivil toplum kuruluşuna gönderdiği mektupta "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, STK'lere
24.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki 565 sivil toplum kuruluşuna gönderdiği mektupta "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın." çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yavaş, 2021 mali yılı bütçe hazırlıkları için başkentteki 565 sivil toplum kuruluşuna mektup gönderdi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılık, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını, yönetim anlayışı olarak kabul ettiklerini, gelişmesi ve kurumsallaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini, stratejik plan, performans planları, bütçeler yanında bütçe uygulama sonuçlarını da düzenli olarak internet üzerinden paylaştıklarını kaydetti.

Kent yönetiminde karar alma sürecine tüm paydaşları dahil etmek istediklerini belirten Başkan Yavaş, mektubuna şöyle devam etti:

"Sınırlı bütçesel kaynakların hangi önceliklere göre nasıl kullanılacağının planlanmasına, kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler, STK'lar, vatandaşlar gibi yerel hizmetlerden yararlanan bütün paydaşların katılmasını temel yönetim anlayışı olarak kabul ediyoruz. Katılım sürecinin, belediyemiz ile paydaşlarımız arasında ilişkilerin gelişmesine, Başkentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Görüş ve öneriler elektronik ortamdan aktarılacak

Kovid-19 salgını sebebiyle salon toplantıları ve yüz yüze görüşmelerin yapılamadığını hatırlatan Yavaş, tüm görüş ve önerileri internet ortamında alacaklarını açıkladı.

Buna göre, bütçe hazırlık çalışmalarına katılmak isteyen STK'ler, http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo adresi üzerinden ya da yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına görüşlerini iletebilecek.

Kaynak: AA

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