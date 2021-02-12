Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kovid-19 aşısı oldu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kovid-19 aşısı oldu

12.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:04
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kovid-19 aşısı oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Kovid-19 aşımı yaptırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavaş, "Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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