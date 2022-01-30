Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

AA, Selma Kasap - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte startup (yeni girişim) merkezleri açılacağını belirterek, gençlerin okurken bir yandan da kendilerini geliştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte startup (yeni girişim) merkezleri açılacağını belirterek, gençlerin okurken bir yandan da kendilerini geliştirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yavaş, ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kent Konseyi üzerinden belediyeye ulaşan bilgilerin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkentte üniversitede okuyan gençlerin belediyeden beklentilerini duymak istediklerini dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:

" Tiyatro, yeşil alanlar, kütüphaneler gibi sizin doya doya üniversiteyi yaşayabildiğiniz, farklı anılar biriktirdiğiniz ortamı ortaya koymak bizim boynumuzun borcu. İşte bunları bize Gençlik Meclisi aracılığıyla ileteceksiniz. Biz de ayrım yapmadan sizlerin en konforlu ortamlarda bulunmanızı sağlamak istiyoruz. Şu anda birkaç tane startup merkezi açılmak üzere. Buralarda bir yandan okurken bir yandan kendinizi geliştirmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Onlarla da yakında muhatap olacaksınız."

Mansur Yavaş, belediyenin düzenlediği kurslara da değinerek, gençleri bu kurslara katılmaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Gençlik Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

AA / Selma Kasap - Güncel

Mansur Yavaş, Tiyatro, gençlik, Ankara, Güncel, Haber

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