Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın Kabulleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile görüştü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile görüştü.
Büyükşehir Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ve Etimesgut Belediye Başkanı Demirel ile beraberindeki heyetleri makamında ayrı ayrı kabul ederek, kentle ilgili konularda istişarelerde bulundu.