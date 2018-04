Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: "Ak Parti Olarak Bütün Seçimlere Her An Hazırız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkent'in su sıkıntısının olmadığını ve metrolara yakın uygun okullara yer altı otoparkları yapmayı düşündüklerini belirtti. Tuna, ayrıca erken seçimle ilgili, " AK Parti olarak bütün seçimlere her an hazırız" dedi.

Ankara'da bir TV programının canlı yayınına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TV'nin Ankara Haber Müdürü Ahmet Rıfat Albuz'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin her an her seçime hazır olduğunu vurgulayan Tuna, "AK Parti her an bütün seçimlere hazır bir partidir. Hatta seçim bittikten sonraki gün bile bir sonraki seçimlere hazırlık yapan bir partiyiz. Seçim bugün olmuş yarın olmuş bu bizim teşkilatlarımızı etkileyecek bir durum değil. Biz seçimlere göre değil, nesillere göre iş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kendisinin yerel seçimlerde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise Başkan Tuna, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Partimizin yetkilileri bana nasıl bir görev verirse ben onu en iyi şekilde yaparım. Partim beni en ücra köşelere afiş asmaya da gönderse onu da en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. Afişi en düzgün, en muntazam nasıl asabilirsem ona çabalarım" yanıtını verdi.

Başkan Tuna'dan vatandaşlara teşekkür

Sosyal medya üzerinden kendisine ve belediye birimlerine ulaşan vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını belirten Başkan Tuna, çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı olan vatandaşlara da şu sözlerle teşekkür etti:

"Bir yerde bir aksaklık varsa bizim bunu gidermemiz gerek, bu bizim görevimiz. Ama ne güzel sosyal medya üzerinden bana ya da belediyemize ulaşan vatandaşlarımız bize destek oluyor, ücretsiz bize aksaklık ve eksiklikleri bildiriyor. Ben bu konuda bütün vatandaşlarımızın destek ve katkılarına teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde gidip aksaklıkları gideriyoruz. Bizim de maliyetimiz azalıyor. Zira vatandaşımız bildirmese bizim ekstra tespit ekipleri kurarak aksaklıkları tespit ettirmemiz gerekir. Bu şehir hepimizin ve el ele işbirliği içinde Başkentimiz daha huzurlu bir şehir haline gelecek."

Başkan Tuna, Başkentlilere barajlardaki doluluk oranı konusunda ise, "İnşallah bir su sıkıntısı yok. Barajlardaki rezervlerimize göre bir su kesintisi de yapılmayacak. Şu an Kızılırmak'tan gelen su için ayda 20-25 milyon lira elektrik masrafımız oluyor. Maalesef barajlardaki doluluk oranı bu suya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yılsonunda ise Gerede'den gelecek suyla birlikte Kızılırmak suyuna da ihtiyacımız kalmayacak. Bu sayede sağlayacağımız tasarruf da vatandaşımıza yansıyacak. Ancak şunu net şekilde söyleyebilirim Kızılırmak'tan gelen suda sağlık bakımından bir sıkıntı yok, sadece tat sorunu var" şeklinde konuştu.

Otoparklarda fiyat uygulaması ve okul otoparkları

Başkent'teki Büyükşehir Belediyesine ait otoparklarda ilk bir saati ücretsiz, 24 saati 1 TL uygulamasına vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Başkan Tuna, merkezde bazı okulların otopark olarak kullanılmasını düşündüklerini belirterek, mevcut bazı otoparklarda ise hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Tuna, "Belediyemize ait birçok otoparkın kiraya verilmesi ve kira sözleşmelerinin uygun olmaması nedeniyle iptal kararları almıştık. Ancak bunlar mahkemeye gittiler ve şu anda yargı süreci devam ediyor. İnşallah mahkemeler belediyemizin lehinde karar verirse bu otoparklar da belediye işletmesinde devam etmiş olacak. Bu arada merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yeraltı otopark yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle metro istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bunun için tüm paydaşlarla görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, toplumun her kesiminden gelen talepleri önemsediklerini ve "ortak akıl" ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Tuna, devam eden projeler kadar yeni projeleri de hayata geçireceklerini söyledi. Ankara'da öncelikle raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirten Başkan Tuna, "İlave metro hatlarıyla ilgili taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Pozitif yaklaştılar. Havaalanı metro hattı bağlantısı bunlardan biri. Bunun dışında raylı sistemlerin şehirde muhtelif yerlerde yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Ciddi taleplerimiz var ve bu konuda proje çalışmaları devam ediyor. Hayırlı bir netice alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ankapark işletmesi ve AŞTİ

Başkent için önemli projelerden biri olan Ankapark ile ilgili işletme süresinin 10 yıl yerine 29 yıla çıkarılmasına yönelik kanun değişikliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin karar almasını beklediklerini ifade eden Başkan Tuna, "Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek kanun değişikliği konusunda tüm milletvekillerimizin katkı vermesini bekliyoruz" diye konuştu. Hem Kanal Ankara hem de Akyurt'a yapılacak fuar alanı konusunda ihale sürecinin devam ettiğini söyleyen Başkan Tuna, en çok merak edilen konuların başında yer alan "AŞTİ taşınacak mı?" sorusuna da açıklık getirerek, "AŞTİ taşınmayacak. Yeni bir masrafa gerek yok, AŞTİ yerinde kalacak. Ekstra da şehir girişlerine cep terminalleri düşünüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı ilçelerde metro aktarma seferleri konusunda yaşanan sıkıntıların en kısa sürede çözüleceği müjdesini vererek, "Aktarma işlemleri en kısa sürede tamamlanacak. Sincan'dan Kızılay'a metro aktarmasız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA