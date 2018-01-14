Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentte artık rant esaslı bir imarın olmayacağını belirterek, "Bu durum yok, öldü artık. Bazı özel projeler, kamu binaları olabilir, kentsel dönüşüm alanında olabilir ama bu bir ahenk içinde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tuna, katıldığı bir televizyon programında, kimseyle kavga etmeden, siyasi çekişmelere girmeden, her kesim ve her inanca eşit mesafede olacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti'nin temel felsefesinin de bu olduğunu belirtti.

Önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek olduğunu kaydeden Tuna, "Tabii ki muhalif kesimlerle de görüşeceğim. Aklıma hiç farklı yorumlar gelmedi. Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen ile görüşmem, sarılmam bunlar gayet doğal bir durum. O da bu vatanın bir evladı ve vatandaşlarımız seçmiş. Çankaya'daki vatandaşlarımız da bizim sorumluluğumuzda, o yüzden kavgaya gerek yok. Belediyecilik siyasi çekişmelerin yeri değil. Bizim görevimiz eşit seviyede tüm vatandaşlara hizmet götürmek. Sandıkta kim kime ne oy verirse versin bizim buna saygı duymamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Tuna, Ankara'da kısa vadede bir su sıkıntısı beklenmediğini belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Yıl sonuna doğru Gerede projesi tamamlanmış olacak. Faaliyete geçtiğinde Ankara'daki su ihtiyacını yüzeysel sulardan karşılamış olacağız. Kızılırmak ve Gerede suyu arasında tat farkı var ancak Kızılırmak suyunda sağlık açısından hiçbir endişeye gerek yok, sıkıntı yok. Sadece hoş bir içimi yok. Başkent'te kısa vadede bir su problemi de görülmüyor. Gerede projesi devreye girdiğinde ve inşallah yağışlar da devam ederse Kızılırmak'tan su almayı keseceğiz."

Ranta dayalı yüksek bina yapılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Tuna, "Rant esaslı bir imar kesinlikle artık olmayacak. Bu durum yok, öldü artık. Bazı özel projeler, kamu binaları olabilir, kentsel dönüşüm alanında olabilir ama bu bir ahenk içinde olmalı. İlla yüksek bina olmasın demek de değil ama yatay mimari esas olacak" ifadelerini kullandı.

Tuna, Çukurambar semtindeki yüksek binaların, trafik yoğunluğu ve otopark sorunu nedeniyle beş, on yıl içinde taşınmaların başlayacağını, ofislerin kapanacağını ve plansız yapılan AVM'lerin de benzer durumu yaşayacağı uyarısında bulunarak, Başkent'te kent estetiğini bozan yüksek binalardan bazılarının tıraşlandığını hatırlattı.

Esenboğa'ya metro hattı

Esenboğa Havalimanı'na metro hattının yapılması konusunda tüm çalışmaların hızlandığını aktaran Tuna, "Başbakanımıza da Ulaştırma Bakanımıza da güzergah konusunda yeni bir önerimiz oldu. Nüfus yoğunluğuna bakarak, Siteler bölgesinden dolaşarak havaalanına gitmesini bizzat talep ettim. Uygun görüldü. Bu yol 36 km idi yeni güzergahla birlikte 10,12 km kadar ilave olacak. Bir tarih veremem ama inşallah ihale edilir ve düzgün firmalar iştirak eder." değerlendirmesinde bulundu.

Sokakta başı boş gezen hayvanlar konusundaki şikayetlerin çok yönlü bir konu olduğuna, pet-shoplarda hayvan satışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Tuna, şunları kaydetti:

"Çocuk istiyor alıyorlar sonra hevesleri geçince sokağa bırakıyorlar. Hayvanları bu yerlerden değil de hayvan barınaklarından temin etmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sokak hayvanlarının denetim altında olması lazım, ilçe belediyelerle çalışıyoruz bu konuda. Yine de çok tarafı var bu işin. Büyükşehir olarak ne yapmamız gerekiyorsa yaparız."