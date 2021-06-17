Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan'da yapılacak olan kreşin temeli atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan'da yapılacak olan kreşin temeli atıldı.

Yavaş, ilçede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Beypazarı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sırada Kozan ve Beypazarı'nın kardeş şehir olma kararı alındığını anımsattı.

Yavaş, "Bu kardeşlik halen devam ediyor. Dilerim ki ilelebet de inşallah devam eder. Bunu söylememizin sebebi biraz önce bir basındaki arkadaşımız 'Yurt gezilerine başladınız herhalde' gibi bir söylemi olduğu için bunu mutlaka söylemek zorunda hissediyorum." dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Kozan ilçesine yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar butona basarak kreşin temelini attı.

Tek katlı olarak inşa edilecek kreş, 6 sınıflı olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana'da kreş temel atma törenine katıldı - Haberler
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