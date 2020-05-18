Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın izin alınan saatler arasında, ilçelerde programlar ve gezici konserler düzenleyeceklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan
18.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın izin alınan saatler arasında, ilçelerde programlar ve gezici konserler düzenleyeceklerini bildirdi.

Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, hürriyet ateşinin yakıldığı bu özel günün 101. yıl dönümünde, Ankaralıların ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Tarih sayfalarına bakıldığında, Türk milletinin en bilindik özelliğinin, en kötü zamanlarda bile bağımsızlık sevdasından bir saniye bile vazgeçmemesi olduğunu belirten Yavaş, "İşte yine böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa yokların ve yoklukların arasında Anadolu'da işgalcilere karşı verilen mücadeleyi örgütlemek için yola çıkmış, uzun ve meşakkatli yılların ardından Cumhuriyet'e uzanan destanı milletimizle beraber yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu sene dünya genelinde yaşanan saldın süreci nedeniyle diğer özel günlerde olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sokaklarda olunamayacağını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Ancak eminim ki her bir vatandaşımız bu heyecanı ruhunda hissedecek, gönüllerde buluşarak büyük bir coşkuyla yaşayacaktır. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, izin alınan saatler arasında ilçelerimizde programlar ve gezici konserler düzenleyip bu heyecana sizlerle birlikte ortak olacağız. Zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde yine ay yıldızlı bayrağımızla ve marşlar eşliğinde kutlayacağımıza söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hürriyet ateşini yakan ve nihayete zaferle erdiren Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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