Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor - Haberler
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Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kırsal kesimde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletleri temizliyor.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kırsal kesimde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletleri temizliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde kırsal kesimde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletleri temizliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle son olarak Polatlı'nın Kayabaşı Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımsal sulama için kullanılan gölette temizlik çalışması yapıldı. Ekipler su sızıntılarını da gidererek göleti yeniden kullanıma açtı.

Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

Ankara Büyükşehir Başkent'teki sulama göletlerini temizliyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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