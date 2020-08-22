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Ankara Bursa hızlı treni için ihale tamamlandı

Bursa Ankara hızlı tren projesinin ihalesinin yapıldığı müjdesini TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, verdi.

Ankara Bursa hızlı treni için ihale tamamlandı
22.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:27

Bursa Ankara hızlı tren projesinin ihalesinin yapıldığı müjdesini TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, verdi. 9,5 milyar bedelli proje kapsamında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli etabının ihalesi tamamlandı. İlk etapta Bursa-Osmaneli arası tamamlanacak. Yenişehir-Geçit arası yüzde 80'i tamamlanmış olan alt yapının ikmali, Osmaneli-Yenişehir arası alt yapısı ve Osmaneli-Geçit arasının üst yapısı tamamlanacak. Bursalılar 2023'te Ankara'ya 2 saat 15 dakikada ulaşacak.

Hızlı trenin Gemlik körfezine ulaşımı noktasında da çalışmaların olduğu bilgisini veren TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bursa'mız birkaç yıldan bu yana hızlı treni hasretle bekliyordu. Türkiye'nin içerisinden geçmiş olduğu şartlar bir kısım yatırımların aksamasına sebep oluyordu. Gerek fiziki şartlar gerekse müteahhit firmaların içinden geçtiği ekonomik dar boğazdan dolayı sürekli sekteye uğrayan bir projemizdi. Bir süredir milletvekili arkadaşlarımızla beraber gerek Cumhurbaşkanımız nezdinde; gerekse Ulaştırma Bakanlığı'mızın nezdinde Bursa için hayati öneme sahip olan bu projenin biran evvel gerçekleşmesi için talep ve beklentilerimizi dile getiriyorduk. Bundan aylar önce Türkiye'de ne olursa olsun maddi kaynağa bakılmaksızın temin edilecek dış kaynaklı kredilerle yapılması arzulanan 10 projeden bahşetmiştik. Bu 10 projeden bir tanesi de Bursa'mızın hızlı treniydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı ziyaretimiz esnasında kendisi de 3 hızlı tren projesinin Cumhurbaşkanımızın 2023 yılına kadar tamamlanması konusunda kesin talimatı olduğunu ifade etmişti. Biz de bu süreci bunun akabinde takip etmeye devam etmiştik. 20 Ağustos itibariyle ihalesi gerçekleşecekti. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede ihalesinin tamamlandığını; dış krediyle yapılacak bir proje olduğu için önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde Maliye ve Hazine Bakanlığının nezdinde işlemlerinin devam edeceğini, bir aylık süreç içerisinde tanıtımının da gerçekleştireceği bilgisine ulaştık" dedi.

"Hızlı tren Bandırma'ya kadar ulaşacak"

Hızlı trenin Bursa için çok önemli bir proje olduğunu ve hasretle beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "2023'de tamamlanacağının müjdesini bir kez daha almış olduk. Sadece Bursa'yla nihayetlenen bir proje olmaktan öte işin Bandırma'ya kadar uzanan boyutu oluştu. Oraya kadar devam edecek. Analiz çalışmaları devam ediyor. Özellikle Gemlik körfezine ulaşımı konusunda daha evvel kamulaştırmalar gerçekleştirilmişti. Büyük ölçüde şimdi yeniden analizler yapılıyor. Orada da Otomobil Fabrikası'nın temeli atıldı. 2022 yılından itibaren orada banttan araçlar inmeye başlayacak. Onların nakdi ve sevki anlamında çok önemli bir hat oluşacak. Oraya ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz Bursa'mızın hizmetkarıyız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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