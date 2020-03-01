: Ankara, BM ve Yunanistan'tan farklı sayılar: Türkiye'den kaç göçmen gitti?

01.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:03

Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar geliyor. View on euronews

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