Ankara, BM ve Yunanistan'tan farklı sayılar: Türkiye'den kaç göçmen gitti?
Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar geliyor.
01.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:03
Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar geliyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com