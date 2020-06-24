ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
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ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilirSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsün eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabildiğini belirterek, "Dondurulmuş gıdalarda virüs potansiyel olarak yaşayabilir.

24.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:58

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, virüsün eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabildiğini belirterek, "Dondurulmuş gıdalarda virüs potansiyel olarak yaşayabilir. Vatandaşlar, dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyice pişirip daha sonra tüketmeleri gerekiyor" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün çok bulaşıcı bir özelliğinin olduğunu vurgulayarak, "Kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabilen virüs. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi de damlacık yoluyla çok hızlı yayılan bir virüs olduğu için vaka sayıları artıyor. Bu nedenle de çok dikkat edip yeni normale çok iyi uyum sağlamamız gerekiyor. Yeni normalin kurallarını hiçbir yerde unutmamamız gerekiyor. Eğer bunlara uygulayabilirsek ancak virüsün bulaşıcılığını azaltabiliriz. Bu nedenle bu kuralları unutmayıp her yerde dikkatli olmamız lazım" dedi.

'DONDURULMUŞ GIDALARA DİKKAT'

Prof. Dr. Yamanel, Çinli uzmanların koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğine dair görüşüyle ilgili ise "Virüs eksi 20 derecede uzun süre hayatta kalabiliyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyi pişirip daha sonra tüketmemiz gerekiyor. Dondurulmuş gıdalarda virüs potansiyel olarak yaşayabilir. Vatandaşlar aldıkları dondurulmuş gıdaları çözdükten sonra iyice pişirip daha sonra tüketmeleri gerekiyor. Bu nedenle dondurulmuş gıdalara dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖLÜMCÜL HALE GELEBİLİR'

Prof. Dr. Yamanel, virüsün mutasyona uğradığı görüşleriyle ilgili ise "Ülkemizde ölüm sayısının azaldığını biliyoruz. Bu nedenle virüs mutasyona uğrayıp etkisini yitirmiş olabilir; ancak virüsler çok hareketli, değişebilen mikroorganizmalar. Bu nedenle yeniden mutasyona uğrayıp daha ölümcül hale gelebilir. Virüsler çok hızlı mutasyona uğrayabildikleri için nasıl şuan ölümcül etkisi azaldıysa koronavirüsün daha ölümcül hale gelmesi mümkün. Bu nedenle buna çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

'VİRÜSÜN BULAŞICILIĞI DEVAM EDİYOR'

Prof. Dr. Yamanel, virüse karşı alınan tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini bildirerek, "Bizde virüsün hasta edici özelliğinin biraz azaldığını gözlemliyoruz; ama son zamanlarda yoğun bakıma yatan ve entübe olan hasta sayılarımızda bir miktar artış oldu. O nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Virüsün hareketini tam olarak bilemiyoruz. Mutasyona uğrayıp daha ciddi hastalık oluşturabilecek duruma da geçebilir. Bu nedenle maskeyi, sosyal mesafeyi ve el hijyenini mutlaka uygulamamız gerekiyor. Çünkü virüsün bulaşıcılığı devam ediyor. Ama virüsün hasta edici özelliğinde belirli bir azalma var" değerlendirmesinde bulundu.

'BU GÜZEL BİR GELİŞME'

Prof. Dr. Yamanel, günlük vaka sayılarına ilişkin de "Yeni normale alışma sürecinde bu tip yükselmeler olabilir. Makul yükselmeler bunlar. Ama bin 500'lerden bin 200'lere doğru iniş var. Bu güzel bir gelişme. Buna daha da dikkat edersek daha da düştüğünü ve düşeceğini görürüz. Yeni normalin olmazsa olmaz kuralı maske ve sosyal mesafe. Bu nedenle maskeyi usulüne uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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