ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazırSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır
29.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:01

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi. Doç. Dr. Turan, "İkinci bir dalga olması ihtimalinde sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" dedi.

Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bir pandemi sürecinden geçildiğini ve bu süreçte Türkiye'nin pek çok önlem aldığını söyledi. Bu noktada Bilim Kurulu toplantılarının çok verimli geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Turan, "Gündemimizin belki de en önemli konusu bu hastalık oluyor. Hastalıkla mücadelede neler yapılabileceği, tedavide ne gibi değişikliler yapılabileceği, dünyada neler olduğu, bizde neler olduğunu konuşuyoruz. Özellikle tedaviler konusunda çok yoğun konuşmalarımız oluyor. Bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli çünkü bilimsel düzeyde çok yüksek kalitede konuşmalar bunlar. Dünyadaki verileri göz önüne alıp kendi verilerimizi de değerlendirerek ve değişimi de takip ederek geçiriyoruz. Çünkü virüsle ilgili her hafta yeni gelişmeler oluyor. O anlamda çok dolu geçen Bilim Kurulu toplantıları gerçekleşiyor" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÖNLEMLERE UYDU'

Alınan önlemlere halkın uyumunu değerlendiren Doç. Dr. Turan, "Aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Bu halkımızın da gayretiyle oldu. Ne kadar çok 'evde kal' çağrılarına uyarsak o kadar bu yaşadığımız dönemden, hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum; fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Sokağa çıkmama kararı üzerinde devam etmeliyiz. Mümkün olduğu sürece az sürelerle ya da hiç çıkmama yönünde tavsiyelerimiz devam ediyor" dedi.

'İKİNCİ DALGAYA SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAZIR'

Koronavirüsün önümüzdeki sonbaharda 2'nci dalga şeklinde görülme olasılığına değinen Doç. Dr. Turan, "Özellikle virüse bağlı enfeksiyonlar dünyada değişik zamanlarda karşımıza çıkmış durumlardır ve kendilerini tekrarlayabilir, mevsimsel olarak da değişkenlik gösterebilirler. Covid-19 henüz yeni tanıdığımız bir virüs ve bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bu olası bir ihtimal, olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Sağlık sistemi olarak biz de bunun için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir durum olacağını düşünürsek zaten sağlık sistemimiz nasıl bu dönemde hazırsa yine o dönemde de hazır bir şekilde olacaktır. Çünkü önlemleri biz çok öncesinden planlayıp, düşünüp planlamaya başladık. O sayede aslında bu süreci diğer ülkelerden farklı geçiriyoruz. Yine ikinci bir dalga olması ihtimalinde de sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" diye konuştu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Doç. Dr. Turan, Türkiye'nin virüse karşı Mart ve Nisan ayında gösterdiği çabayı Mayıs ayında da göstermesi durumunda ciddi manada olumlu gelişmelerin olacağını belirterek, "O yüzden ben yine tüm halkımızı özellikle Mayıs ayı içerisinde de bütün kurallara uymasını konusunda önerilerde bulunuyorum. Lütfen kurallara uyalım. Mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışalım ve beraberinde kişisel hijyen kurallarımıza çok uyalım. Sosyal mesafemizi de kesinlikle koruyalım. Biz sağlık çalışanları olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımız da bu kurallara ne kadar çok uyarsa o kadar kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi.

'VİRÜLANSINDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

Havaların ısınmasıyla virüsün yayılım hızının azalacağıyla ilgili de Doç. Dr. Turan, "Bu aslında dünyanın da veremediği bir cevap; çünkü dünyanın sıcak bölgelerinde de virüsün görüldüğünü biliyoruz. O yüzden 'yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüsten kurtulabilir miyiz' sorusunun net bir cevabı yok: ama şunu söylemek mümkün ki virülansında belki birtakım değişiklikler olabilir. Bu nedenle sıcak havayla birlikte ve eğer ki bizler kurallara da uymaya devam edersek, yayılımı azaltırsak hastalıkla ilgili belki önümüzdeki günlerde bazı olumlu gelişmeler olabilir" diye konuştu.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Naci Bostancı Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:14:22. #1.15#
title