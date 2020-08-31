ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
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ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisiSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda yüz yüze eğitim, pilot uygulama kapsamında başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir.

31.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:39

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda yüz yüze eğitim, pilot uygulama kapsamında başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir. Bu uygulama, yapılan hazırlıklarda gözden kaçan noktalar, aksamalar, hatalar varsa bunların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için şans verir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, Youtube ve Twitter hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, bugün uzaktan eğitimin başladığını anımsatarak, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim için 'pilot' uygulama önerisinde bulundu. Prof. Dr. Özlü, "21 Eylül'de de yüz yüze eğitim, seyreltilmiş ve basamaklı model ile başlamış olacak sanırım. Okulların açılmasına epeyce zaman var. Bu sürede Milli Eğitim Bakanlığı, bir pilot uygulama başlatabilir. Bazı illerde seçilmiş bazı okullarda ve bazı sınıflarda yüz yüze eğitim pilot uygulama kapsamında başlatılabilir ve bunların sonuçları izlenir. Bu eğitime katılan öğretmenler, okul çalışanları, öğrenciler ve aileleri yakından izlenir ve okulların açılmasının topluma, öğrencilere, okul çalışanlarında bir risk artışına neden olup olmadığı görülebilir" dedi.

'BU UYGULAMANIN YARALI OLACAĞINA İNANIYORUM'

Pilot uygulama ile, okulların pandemi sürecinde güvenli bir eğitime ne kadar hazır olduklarının da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Bu uygulama, yapılan hazırlıklarda gözden kaçan noktalar, aksamalar, hatalar varsa bunların ortaya çıkması ve düzeltilmesi için şans verir. Bundan sonraki süreçle ilgili kararların alınmasında yöneticilere yardımcı olur. Topluma ve ailelere de çocuklarını okula gönderme konusunda güven verir, rahatlatır. Bu pilot uygulamanın yaralı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den, yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi

Kaynak: DHA

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