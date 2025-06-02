Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Alparlsan Türkeş Sokakta İmalatı tamamlanan dukdil hattının mevcut hatta bağlantısı için su kesintisi yapılacaktır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş, Hacıkara ve Ayvaşık mahallesinin Bir Kısmı

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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