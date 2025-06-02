Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 3.06.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Alparlsan Türkeş Sokakta İmalatı tamamlanan dukdil hattının mevcut hatta bağlantısı için su kesintisi yapılacaktır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş, Hacıkara ve Ayvaşık mahallesinin Bir Kısmı