Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...
Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.06.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Kurtuluş mahallesi Alparlsan Türkeş Sokakta İmalatı tamamlanan dukdil hattının mevcut hatta bağlantısı için su kesintisi yapılacaktır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Kurtuluş, Hacıkara ve Ayvaşık mahallesinin Bir Kısmı