Ankara beyaza büründü - Haberler
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Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Haberler | Güncel

ANKARA'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

ANKARA'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirip kartopu oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edecek.


Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

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Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Son Dakika Haberleri

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