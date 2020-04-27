Ankara Berberle Odası: "İlk açıldığımız gün sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş etmek istiyoruz"
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Ankara Berberle Odası: "İlk açıldığımız gün sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş etmek istiyoruz"

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "İnşallah ilk açıldığımız gün itibarıyla biz Sağlık Bakanlığımızın çalışan tüm doktorundan hemşiresine biz bunları Ankara Berberler Odası olarak tıraş etmek istiyoruz" dedi.

Ankara Berberle Odası:
27.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:54

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "İnşallah ilk açıldığımız gün itibarıyla biz Sağlık Bakanlığımızın çalışan tüm doktorundan hemşiresine biz bunları Ankara Berberler Odası olarak tıraş etmek istiyoruz" dedi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kara, yaptığı açıklamada berber dükkanlarının açılmasıyla birlikte ilk gün bütün sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edeceklerini açıkladı. Kara, "Berberler, kuaförler ve güzellik uzmanları 21 Mart'ta saat 18.00 itibarıyla kapatılmıştır. O günden bu yana berber dükkanlarımız 40 güne yaklaşık kapalılar. Öncelikle Cumhurbaşkanlığımızı ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararları yerinde ve olumlu buluyoruz. Çok güzel bir sürece geldik, artık vaka sayılarının azaldığı, inşallah bunlar tamamen bitecek. 21 Mart'tan itibaren berber dükkanları kapatıldığından beri berberler evine ekmek götüremiyor. Biz günlük çalışan esnaflarız. İnşallah ilk açıldığımız gün itibarıyla biz Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm doktorundan, hemşiresine biz bunları Ankara Berberler Odası olarak tıraş etmek istiyoruz. Sayın Bakanımız da bu mektubu ulaştırdık. Her şeyden önce insanları tıraş ederek onlara moral verebiliriz. Moral çok önemli, moral olmazsa insanlar daha çok bunalıma girebiliyorlar. Bayram öncesi en azından insanlarımızı, sağlık çalışanlarımızı tıraş ederek bir nebze de olsa onlara moral vermek istiyoruz. Bizde üzerimize düşeni yapmak ve sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok yoruldular, evlerine gidemiyorlar, çocuklarını göremiyorlar. Bizde oda olarak böyle bir şey yapma gayreti içerisinde olduk. Tabii bir an önce bizim berberlerimizin dükkanlarını açması gerekiyor" diye konuştu.

Kalabalık yapmadan randevulu sistem

Kara, dükkanların açılması halinde alınması gereken önlemleri de sıraladı. Kara, "Üç koltuklu bir dükkanda orta koltuk boş bırakarak arada 2.5 metre mesafe sağlanabilir. En azından üçüncü kişileri almadan hijyen kurallarına uyarak dükkanlarda tıraş edebiliriz. Müşterilerimize özel eldivenlerimizi, maskelerimizi, koruyucu maskelerimizi alarak tıraş yapabiliriz. Biz berberler olarak sterilize aletlerini her zaman kullanıyoruz. Bundan sonra daha da bunun önemi daha da arttı. Biz de ona göre hareket ederek, berber dükkanına müşteri girdiğinden itibaren tüm önlemleri almak istiyoruz. Maskemizi, kullanacağımız malzemelerimizi, makaslarımızı, taraklarımızı, usturalarımızı hepsini sterilize ederek, kalabalık yapmadan randevulu sistemle dükkanlarımızda vatandaşlarımızı tıraş etmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun söyledikleri çok önemli, onlar bize ne söylerse bizde bunları yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Berber dükkanları açılırsa uygulanacak kuralların listesi

Kara, berber dükkanlarının açılması halinde yapılacak uygulamaların listesini ise şöyle sıraladı:

"Müşterilere özel kullanımlı ürünler, kullan at havlular, eldiven, maske ve yüz siperi maske kullanımı, bekleme koltuklarının kaldırılması, bir koltuk boş bırakılarak tıraş yapılması, müşterilere randevu verilecek çalışılması, sağlık çalışanları gibi koruyucu giyim olması, kullanılan ekipmanların her kullanımdan sonra steril edilmesi, müşterilere maske takma zorunluluğu getirilmesi, kullan at penuar kullanılması, ateş ölçer cihazı kullanılması, müşterinin isteklerine göre kendi havlularının kullanılması." - ANKARA

Kaynak: İHA

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