Ankara-Belgrad direkt uçuşların başlaması ticari ilişkilere katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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Ankara-Belgrad direkt uçuşların başlaması ticari ilişkilere katkı sağlayacak

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Ankara-Belgrad direkt uçuşların başlaması ticari ilişkilere katkı sağlayacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara-Belgrad arasında bu ay başlayacak olan direkt uçuşların, iki şehrin sınırlarını aşarak ülkeler arasındaki ticaret, turizm ve yatırımın artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara-Belgrad arasında bu ay başlayacak olan direkt uçuşların, iki şehrin sınırlarını aşarak ülkeler arasındaki ticaret, turizm ve yatırımın artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO'nun girişimleriyle, AnadoluJet'in Ankara-Belgrad arasında 23 Aralık'ta başlatacağı direkt uçuşların, ticaret ve turizme yansıması hedefiyle düzenlenen "Türkiye-Sırbistan Turizm Acenteleri Eşleştirme Toplantısı" yapıldı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Aktay, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin iki ülke arasında yapılan ziyaret, iş birliği ve imzalanan anlaşmalarla her geçen gün geliştiğine dikkati çekerek, "Bu ilişkileri ticaret, turizm ve yatırımı geliştirerek bir adım daha öteye taşımak arzusundayız. Ankara-Belgrad arasında 23 Aralık'ta başlayacak olan direkt uçuşların, iki şehrin sınırlarını aşarak ülkeler arasındaki ticaret, turizm ve yatırımın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Turizm acenteleri arasında oluşacak diyalog köprüsü ve direkt uçuşlar sayesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aktay, Türkiye ve Sırbistan arasında 2020 yılı itibarıyla 1 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere 1 milyar 450 milyon dolarlık dış ticaret hacmi olduğunu, bu yılın 10 aylık dönemindeki ticaret hacminin 1 milyar 560 milyon dolara yükselmesinin ticari yakınlaşma eğilimini gösterdiğini vurguladı.

Toplantıya Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic de katıldı.

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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